Глава ДНР: Мы будем приветствовать любое решение России об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины

Денис Пушилин отметил, что в случае принятия решения помощь России позволит эффективнее защищать мирное население. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Республики Донбасса будут приветствовать любое решение об оказании помощи для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя Председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андрея Турчака в этом направлении является очень значимым.

Сегодня Андрей Турчак сказал, что Россия должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.

- На фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран Запада на Украину, что ведет исключительно к эскалации, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, если такое решение будет принято, это существенно усилит оборонительные возможности и, учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР назвал реальные шаги, которые должна сделать Украина в направлении к миру

Денис Пушилин прокомментировал отзыв из Верховной Рады законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» (подробнее)