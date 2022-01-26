Глава ДНР назвал реальные шаги, которые должна сделать Украина в направлении к миру

Денис Пушилин назвал причины, которые могут привести к полномасштабному военному обострению. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назвал отзыв из Верховной Рады законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» демонстративным шагом со стороны официального Киева.

- Проблема создана была ими, их руками. А теперь они эту проблему попытались убрать. Причем с разными оговорками – на доработку и прочее, - сказал Пушилин в эфире программы «Пятая студия» телеканала «Россия-24».

Глава ДНР отметил, что про этот законопроект ничего в Минских соглашениях не сказано. Зато говорится про ряд других нормативных правовых актов, которые уже должны быть приняты или, по крайне мере, предметно обсуждаться на переговорных площадках в Минске. По словам Дениса Пушилина, явным сигналом того, что Украина стремится к урегулированию конфликта мирным путем и соблюдению Минских соглашений, станет выполнение договоренностей «нормандского формата», которые в 2019 году были согласованы и взяты как обязательство Зеленским.

- Имеется в виду и полноценный обмен, то есть с процессуальной очисткой, – подчеркнул руководитель государства и добавил, что самое главное на данном этапе перестать стрелять и прекратить демонстрацию подготовительных наступательных действий.

Также снижением градуса напряженности станет конструктивная составляющая в переговорном процессе.

- Переговоры подгрупп в Контактной группе проходили 25 января и пока позитивных шагов нет, – констатировал Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что на Украине есть ряд внутренних причин - экономический кризис, политический кризис, противостояние между Зеленским и Порошенко и ряд других моментов, которые могут привести к полномасштабному военному обострению.

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