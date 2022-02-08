От коронавируса в ЛНР скончались 9 человек

Болезнь опасна своими осложнениями, связанными с поражением нижних дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы Фото: Олег УКЛАДОВ

По истечении выходных дней в Луганской Народной Республике зарегистрировали несколько смертей вследствие заражения COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали девять летальных случаев, - заявили там.

В ведомстве уточнили, что за время пандемии в Республике были зарегистрированы в общей сложности 3 198 случаев смерти среди пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Кроме того, за прошедших три дня в ЛНР зафиксировали 579 новых фактов заболевания ковидом. Таким образом, на сегодняшний день медики выявили 24 427 подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Республики, из которых 19 112 больным удалось справиться с болезнью и выздороветь.

Напомним, луганских школьников массово переводят на дистанционное обучение. С 5 февраля на удаленный формат работы перешли еще три учебных заведения столицы. Сделано это для того, чтобы сократить среди детей количество заболевших ОРВИ. Предварительно, на удаленной учебе учащиеся пробудут неделю.

Читайте также

Вакцинацию от ковида можно будет пройти вне поликлиники

Депутаты Народного Совета ДНР приняли изменения в закон «О здравоохранении» (подробнее)