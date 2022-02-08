В ДНР назвали лидеров по экспорту продукции

Каменный уголь, антрацит, кокс и полукокс составляют 73 процента от всех экспортируемых товаров. Фото: antratsit.su

По итогам прошлого года продукция угольной, химической и металлургической отраслей заняла порядка 90 процентов экспорта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов ДНР.

- В денежном выражении экспорт в 2021 году составил 48 606,96 миллиона рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,64% ниже, - уточнили в ведомстве.

В министерстве также пояснили, что 73 процента от всего экспорта Республики составили каменный уголь, антрацит, кокс и полукокс. Объемы их продаж по сравнению с 2020 годом выросли на тридцать процентов. Кроме того, почти 18 процентов экспорта пришлось на прокат черных металлов и чугун в чушках.

Активно продавались за рубеж также сельскохозяйственные товары, бумага, картон, различные механизмы и их составляющие. Наибольший рост экспорта наблюдался в мукомольно-крупяной промышленности - он увеличился в 15,6 раза.

Напомним, более 60 процентов продукции, которая производится в ДНР, реализуется за рубежом. И как свидетельствуют показатели, спрос на нее растет.

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