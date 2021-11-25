ДНР увеличила экспорт производимых товаров

Около шестидесяти процентов произведенной в Республике продукции поступает на внешний рынок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более 60 процентов продукции, которая производится в ДНР, реализуется за рубежом. И как свидетельствуют показатели, спрос на нее только растет. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на министра экономического развития Донецкой Народной Республики Алексея Половяна.

- Около шестидесяти процентов произведенной в Республике продукции поступает на внешний рынок. Более чем на двенадцать процентов увеличился экспорт товаров за 9 месяцев 2021 года, - отметил чиновник.

По словам министра, главными экспортируемыми товарами остается продукция металлургов, минеральные продукты, продтовары и сельскохозяйственное сырье, изделия отрасли машиностроения. Как отметил Алексей Половян, большим толчком к увеличению экспорта продукции из ДНР стал указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки Донбассу.

Напомним, в этом документе российский президент поручил правительству принять ряд мер, которые позволят смягчить условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Речь идет о признании Россией товарных сертификатов республик. Это значит, что товары, произведенные здесь, смогут участвовать в госзакупках наравне с российскими.

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