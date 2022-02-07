В центре Донецка нашли подозрительный предмет, людей эвакуируют

В центре Донецка нашли подозрительный предмет Фото: Артем КИЛЬКИН

Спецслужбы Донецкой Народной Республики проверяют подозрительный предмет, оставленный в арке дома на улице Постышева в Донецке. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- По улице Постышева в арке между домами №№ 68 и 70 обнаружен подозрительный дипломат, обмотанный скотчем. На месте работают спецслужбы. Проводится эвакуация людей, - сообщил Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Напомним, что 2 февраля в органы внутренних дел поступала информация о том, что в ряде зданий в ДНР размещены взрывные устройства. Стражи порядка оперативно обследовали 400 зданий, 75 тысяч человек были эвакуированы. Тогда правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Ранее сообщалось, что взрывчатка была обнаружена в администрации Киевского района Донецка. Опасный предмет обезвредили саперы.

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