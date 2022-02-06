В ЛНР посадили в тюрьму на 17 лет жителя, который во время массовых мероприятий собирался взорвать бомбу на главной площади Луганска

Самодельную бомбу с большим радиусом поражения собирались взорвать в момент массовых мероприятий с участием мирных граждан Луганска. Фото: gorod-lugansk.com

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР в 2020-2021 годах поддержали в Верховном Суде государственное обвинение по 40 уголовным делам за государственную измену и шпионаж, которые вели следователи МГБ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Прокурорами поддержано обвинение по 37 уголовным делам за совершение преступлений, предусмотренных статьей 335 («Государственная измена») Уголовного кодекса ЛНР, и по 3 уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 336 («Шпионаж») УК ЛНР, – говорится в сообщении.

В 2021 году по одному из уголовных дел осужденному также инкриминировалась подготовка террористического акта на главной площади Луганска в момент массовых мероприятий с участием мирных граждан. Местный житель собирался использовать самодельное взрывное устройство с большим радиусом поражения.

- По приговору Верховного Суда ЛНР изменник Родины осужден на 17 лет лишения свободы, – проинформировали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что СБУ и другие специальные службы Украины не оставляют попыток совершения террористической деятельности на территории ЛНР. Также с целью шпионажа и государственной измены идет активная вербовка жителей Республики путем шантажа, незаконного уголовного преследования и даже пыток.

В Генпрокуратуре напомнили, что за совершение преступлений по признакам государственной измены и шпионажа законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с полной конфискацией всего принадлежащего имущества.

- Это является суровым, но в свою очередь справедливым, по отношению к уровню общественной опасности, видом наказания, - подчеркнули в ведомстве.

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