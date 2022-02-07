В Макеевке сиделка за полтора года вынесла из квартиры хозяев ювелирных украшений на полмиллиона рублей

В Макеевке сиделка вынесла из квартиры хозяев золотых украшений на полмиллиона рублей. Фото: МВД ДНР

49-летнюю злоумышленницу сотрудники полиции задержали в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщает пресс-служба Макеевского ГУ МВД ДНР.

- В дежурную часть обратилась 51-летняя местная жительница, обнаружившая пропажу золотых украшений. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 48-летняя женщина, которая на протяжении 6 лет помогала заявительнице по хозяйству и ухаживала за ее отцом, - рассказала следователь следственного отдела Червоногвардейского РО Макеевского ГУ Юлия Кравцова.

На протяжении последних полутора лет злоумышленница обворовывала своих работодателей, похитив золотых изделий на полмиллиона рублей. Женщину обоснованно подозревают в 18 эпизодах краж.

В отношении ее возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 164 УК ДНР («Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину»). Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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