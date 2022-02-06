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Политика6 февраля 2022 14:57

Украина направила в зону боевых действий в Донбассе призывников срочной службы

40 новобранцев прибыли в 25-ю бригаду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пока новобранцев прикомандировали в тыловые подразделения. Фото: МОУ

Пока новобранцев прикомандировали в тыловые подразделения. Фото: МОУ

Командование ВСУ направило в зону конфликта в Донбассе призывников срочной службы. Об этом сегодня заявили в управлении Народной милиции (УНМ) ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- Несмотря на заявления руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи в Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады 40 украинских военнослужащих по призыву, – говорится в сообщении.

Согласно разведданным, эту группу прикомандировали в тыловые подразделения обеспечения и охраны, где ранее привлекались военнослужащие по контракту.

- Таким образом, командование планирует высвободить значительную часть контрактников, задействованных на тыловых объектах, - отметили в УНМ, добавив, что не исключают вероятности официального разрешения командованию ВСУ направлять призывников в Донбасс.

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