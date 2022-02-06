В Донбассе из-за некомплекта в 30-й бригаде ВСУ на передовую направили военнослужащих оркестра

На линию фронта в Донбассе направляют музыкантов и резервистов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Командование ВСУ из-за нехватки личного состава направило в 30-ю бригаду, действующую в зоне проведения «операции объединенных сил» («ООС»), участников военного оркестра. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что под воздействием информационной кампании о готовящемся наступлении российских войск на Украину ситуация в зоне «ООС» с некомплектом приняла угрожающие масштабы.

- В 30-й бригаде, укомплектованность которой составляет менее 60%, на одну из позиций 3-го батальона в районе населенного пункта Мироновский были направлены пять военнослужащих оркестра. Музыканты, которые последний раз пользовались оружием только при прохождении срочной службы, написали рапорта об увольнении с военной службы, - сказал Филипоненко.

Он также рассказал, что по этой же причине в бригаде проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения.

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