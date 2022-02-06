В Донбассе ВСУ трижды глушили сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть подготовку к наступлению

ВСУ с помощью станций «Буковель-АД» подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах сел Боброво, Клиновое и Капитаново. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники, - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ продолжают подготовку к развязыванию боевых действий в Донбассе. В частности на позициях 34-го батальона 57-й бригады ВСУ зафиксированы два расчета БПЛА из состава разведывательной роты соединения с целью разведки переднего края обороны ЛНР и уточнения данных для стрельбы артиллерии.

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