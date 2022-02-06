НМ ЛНР: Украинские военные с помощью беспилотников уточняют данные для обстрелов защитников Республики артиллерией

Украинские военные активно используют беспилотники для разведки и нанесению ударов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военнослужащие ВСУ продолжают подготовку к развязыванию боевых действий в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Так, по данным разведки УНМ, на позициях 34-го батальона 57-й бригады ВСУ зафиксированы два расчета БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) из состава разведывательной роты соединения с целью разведки переднего края обороны ЛНР и уточнения данных для стрельбы артиллерии.

Тем временем, на позициях 3-го батальона 79-й бригады проведена рекогносцировка местности под руководством комбрига Александра Луценко.

- В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники. На позициях 24-й бригады совместные группы СБУ и ВСП (военной службы правопорядка) осуществляют изъятие сотовых телефонов у боевиков с целью недопущения утечки информации о подготовке к наступательным действиям, - проинформировал Микужис.

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