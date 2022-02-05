Данные разведки ДНР: В Донбассе боевики «Айдара» проводят стрельбы под руководством иностранных инструкторов

Стрельбы проводятся под руководством зарубежных инструкторов. Фото: Фейсбук

На территории заброшенной птицефабрики в окрестностях Волновахи проходят учения боевиков националистической группировки «Айдар». Тренировки проходят под руководством иностранных инструкторов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, на территории одной из заброшенных птицефабрик вблизи Волновахи, проводится тренировка штурмовых групп боевиков батальона «Айдар». Руководят процессом их подготовки инструкторы зарубежной ЧВК, - сообщил он.

Басурин отметил, что жители близлежащих населенных пунктов таким положением дел недовольны.

- Они неоднократно обращались местную администрацию с жалобами на звуки непрекращающейся стрельбы и постоянное перемещение военной техники. – говорит Эдуард Александрович. - Органы власти, в свою очередь, им дали понять, что никакие меры по прекращению учений предприниматься не будут, поэтому сейчас горожане собирают подписи в поддержку петиции на имя президента Украины Владимира Зеленского.

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