В результате обстрела Горловки погиб защитник ДНР

Украинские военные активизировали обстрелы на линии фронта в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 6 февраля, в результате обстрела украинскими военными Горловки погиб защитник ДНР. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

- В результате минометного обстрела со стороны ВСУ Горловки в районе поселка шахты 6/7 погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, - говорится в сообщении.

Пока неизвестны другие подробности трагедии. «Комсомолка» сообщит своим читателям, как только появится новая информация.

Напомним, что вчера украинские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали пригороды на северной окраине Донецка, а также два села на юге ДНР. По ним было выпущено почти сто мин и гранат.

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