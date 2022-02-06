По Донецку и двум селам на юге ДНР украинские военные выпустили почти сто мин и гранат

Схема обстрелов территории ДНР 5 февраля. Фото: УНМ ДНР

5 февраля украинские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

На Донецком направлении боевики 56-й мотопехотной бригады по приказу комбрига Сирченко обстреляли район Спартака из 120 мм миномета, выпустив две мины, и район поселка Горняк из АГС, выпустив пять гранат.

Также в результате обстрела со стороны 56-й бригады произошло возгорание на территории гаражного кооператива в Донецке на улице Новороссийская, 5а. Были повреждены три машины. Благодаря умелым действиям сотрудников МЧС пожар своевременно локализован.

На Мариупольском направлении боевики 36-й бригады морской пехоты по приказу комбрига Гнатова трижды обстреляли из различных типов гранатометов район села Октябрь, выпустив 25 гранат, а с позиций в районе села Павлополь открывали огонь из АГС по району села Сосновское, выпустив 65 гранат.

Информации о пострадавших не поступало.

По сообщению представительства ЛНР в СЦКК, территорию Республики в прошедшие сутки не обстреливали.

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