Женщина дважды пыталась откупиться от украинских пограничников, чтобы ее пропустили с крупной суммой денег в Донецк

За двойную взятку женщину могут посадить в тюрьму на срок до 6 лет. Фото: ГПСУ

4 февраля украинские пограничники столкнулись с неординарной попыткой подкупа на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», которое расположено на линии разграничения между Мариуполем и Донецком. Женщина надеялась незаметно в личных вещах перевезти в ДНР 11 тысяч долларов.

Когда ее разоблачили, она предложила взятку в размере двух тысяч долларов. Но пограничник отказался и начал процедуру оформления попытки подкупа и перевоза денег свыше допустимого размера в эквиваленте 50 тысяч гривен (менее 1800 долларов).

Тогда женщина попыталась уговорить другого пограничника, на этот раз суммой в одну тысячу долларов. Но в итоге сотрудники ГПСУ запротоколировали обе попытки и передали женщину с валютой полицейским.

Если бы жительница поехала в ДНР вкруговую - через Россию, то могла официально и без проблем провезти 10 тысяч долларов.

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