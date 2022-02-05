В Донецк приехали актеры Юрий Беляев и Татьяна Абрамова

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Республики продолжают радовать российские звезды, которые приезжают в Донецк с блистательными постановками. Сегодня в Центре Славянской культуры покажут постановку «Не торопитесь прощаться» в исполнении Заслуженного артиста России Юрия Беляева и российской актрисы Татьяны Абрамовой. Режиссер лирической мелодрамы – Аким Андросов.

- Это крайний спектакль перед тем, как начнут действовать усиленные меры, направленные на предотвращения распространения коронавируса. Для того, чтобы посетить этот спектакль, сертификат о пройденной вакцинации не нужен. Достаточно медицинской маски. Однако уже после 10 февраля сертификат о вакцинации будет обязателен для посещения спектаклей и концертов, - рассказали «Комсомолке» организаторы из концертного агентства «RS».

Начало спектакля в 16.00 – 5 февраля. О стоимости и наличии билетов можно узнать по телефону +38-071-30-30-111

В ближайшие месяцы в Донецке покажут немало интересных постановок с участием российских артистов и концертов звезд российской эстрады. 26 февраля состоится показ спектакля «Однажды вечером» с Викторией Тарасовой и Кириллом Гребенщиковым. 7 марта дончане могут насладиться постановкой «Супружество как точная наука». В ролях Эвелина Бледанс, Олег Верещагин и Виктор Логинов. А 27 марта пройдет долгожданный концерт Олега Газманова в рамках юбилейного тура.

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