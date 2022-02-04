В прифронтовом поселке Донецка возобновят работу закрытые детсады и школы

Жители Октябрьского начали возвращаться домой, и возникла острая необходимость в образовательных учреждениях (архивное фото) Фото: Иван МАКЕЕВ

В прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка из-за активных боевых действий ранее прекратили работу детсады и школы. Тогда населенный пункт покинули около 30 тысяч человек, однако сейчас люди начали постепенно возвращаться домой, отчего потребность в дошкольных и школьных образовательных учреждениях снова возросла. Об этом сообщил глава районной администрации Иван Адамец.

Он рассказал, что в данный момент в поселке готовятся к открытию 3 школы и 2 детских сада. В них уже заканчивают ремонт.

- Проводятся восстановительные работы. В ближайшем времени планируется их запуск, потому что потребность растет, люди возвращаются в админпоселки, - сказал руководитель администрации.

Напомним, в восстановлении поврежденных домов жителям Донбасса помогают гуманитарные организации. В прошлом году благодаря их содействию в ДНР отремонтировали свыше 1,5 тысячи разрушенных объектов. Пострадавшим от обстрелов жильцам выдали стройматериалы и привлекли рабочих в помощь тем, кто не смог самостоятельно провести восстановительные работы.

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