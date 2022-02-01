В восстановлении поврежденных домов жителям Донбасса помогают гуманитарные организации

Пострадавшим от обстрелов жильцам выдали стройматериалы и привлекли в помощь рабочих. Фото: Минстрой ДНР

В прошлом году аккредитованные гуманитарные организации помогли в восстановлении поврежденных домов свыше полутора тысячам семей в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Благодаря их деятельности были восстановлены более полутора тысяч объектов, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что Международный Комитет Красного Креста оказал содействие в ремонте около 800 домов в Республике: пострадавшим от обстрелов жильцам выдали стройматериалы и привлекли подрядные организации в помощь тем, кто не смог самостоятельно провести восстановительные работы.

В числе организаций, пришедших на помощь жителям Донбасса, значатся также Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и «Центр Развития Донбасса». Благодаря первым в ДНР были восстановлены около 190 частных домов, получивших небольшие или средней степени разрушения. Вторая организация оказала содействие 650 домохозяйствам, а также выделила стройматериалы для ремонта жилья и соцобъектов в Ясиноватском и Новоазовском районах Республики.

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