В ДНР заявили, что удаление республиканских каналов с YouTubе произошло по запросу СНБО Украины

Обычно подобное случается накануне важных событий. Фото: ДАН

Блокирование и удаление ряда официальных каналов Донецкой и Луганской Народных Республик администрацией видеохостинга YouTubе произошли по запросу Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский в комментарии ДАН.

По его мнению, такая тотальная зачистка информационного поля является частью какой-то стратегии. Обычно подобное случается накануне больших событий.

- Удалены из-за каких-то событий, которые нельзя будет освещать. Вспомните, когда (Михаил) Саакашвили напал на Цхинвал, практически три дня ни один канал не передавал информацию о том, что там происходило, а там происходил геноцид, обстрел жилых домов. Я опасаюсь, что все идет к наступлению, - считает депутат.

Напомним, сегодня утром с известной платформы YouTubе были удалены официальные каналы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР. Видеохостинг заблокировал также ряд информационных площадок ЛНР - пресс-службу Управления Народной милиции Луганской Народной Республики, аккаунты Государственной телерадиокомпании и Луганского информационного центра.

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