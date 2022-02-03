Двое человек погибли в результате столкновения автобуса с автомобилем в районе Саур-Могилы

Трагедия произошла возле села Мануйловка. Фото: МЧС ДНР

Крупное ДТП было зафиксировано вчера на востоке Донецкой Народной Республики. Возле села Мануйловка, расположенного неподалеку от мемориального комплекса «Саур-Могила», легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

В ведомстве уточнили, что авария произошла с участием пассажирского автобуса NEOPLAN и легкового автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». От лобового столкновения машин скончались двое мужчин 1974 и 2006 годов рождения, которые находились в это время в легковушке. Тело водителя спасатели передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

- Среди пассажиров автобуса пострадавших нет, - заявили в МЧС.

Напомним, 30 января в городе Снежное на улице Ленина в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир легкового автомобиля, еще один был ранен. Причиной трагедии стал принятый накануне водителем алкоголь.

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