В Снежном пьяный водитель угодил в аварию, погиб пассажир

Водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на опору электроосвещения. Фото: УГАИ МВД ДНР

30 января в городе Снежное на улице Ленина в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир легкового автомобиля, еще один был ранен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

- 30-летний водитель автомобиль ВАЗ-2109, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору электроосвещения. От полученных в результате ДТП травм 27-летний пассажир скончался на месте происшествия, еще один пассажир получил телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Снежного при помощи инструмента деблокировали погибшего пассажира из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи.

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