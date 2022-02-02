К весне для жителей Донбасса упростится процедура пропуска через российскую границу. Фото: t.me/don_blond

Ожидается, что к весне этого года для жителей республик Донбасса упростится процедура пропуска через российскую границу. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

- После возвращения из Донбасса, из Луганска, у меня запланирован ряд встреч, уже не впервые, с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с Министерством экономики для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях – это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим, – сказал Виктор Водолацкий.

Речь идет об ускорении работы и расширении пропускных пунктов, упрощении порядка пересечения границы, в том числе путем взаимодействия через единый портал государственных и муниципальных услуг - «Госуслуги».

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