В центре Донецка в аварии пострадал житель и приостановлено движение троллейбусов №14

Водителям советуют объезжать место аварии. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 31 января, произошло дорожно-транспортное происшествие в центре Донецка. Пострадал один человек и временно приостановлено движение троллейбусов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- По причине столкновения двух автомобилей временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 14 в районе пересечения улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. В результате ДТП один пострадавший, - сообщил Кулемзин.

Также затруднено движение другого общественного и личного транспорта. Водителям советуют объезжать место аварии.

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