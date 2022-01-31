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Общество31 января 2022 7:10

«Этот не пройдет мимо чужого горя!» Житель Донецка спас собаку, которая тонула в Кальмиусе

Молодой человек разделся и, ломая лед, пошел навстречу животному, которое не могло выбраться из полыньи
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Молодой человек, ломая лед, пошел навстречу животному, которое не могло выбраться из полыньи. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Молодой человек, ломая лед, пошел навстречу животному, которое не могло выбраться из полыньи. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

В воскресенье, 30 января, молодой дончанин пришел на помощь собаке, которая зашла на тонкий лед в Кальмиусе и провалилась. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

На берегу водоема сразу собрались жители, которые пытались помочь животному, которое безуспешно барахталось. Здесь же, судя по видео, стояла девушка с поводком – возможно, хозяйка. Люди бросали на лед ветки, но это не помогало.

Тогда один из парней разделся и ломая лед, двинулся к собаке. Добровольный спасатель погрузился в воду по самую голову. Добравшись до животного, сначала вытолкнул его на лед, а потом проделал проход, по которому собака выбралась на берег.

Добровольный спасатель возвращался на берег вслед за собакой. Скриншот видео ЧП Донецк

Добровольный спасатель возвращался на берег вслед за собакой. Скриншот видео ЧП Донецк

- Слава Богу, что у нас есть ЛЮДИ, а не только недочеловеки с призывами всех убить и отравить! – прокомментировала поступок дончанина Кристина Кретова.

- Все зависит от человека, а парень молодец! Этот не пройдет мимо чужого горя! - поддержала Вика.

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