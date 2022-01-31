«Этот не пройдет мимо чужого горя!» Житель Донецка спас собаку, которая тонула в Кальмиусе

Молодой человек, ломая лед, пошел навстречу животному, которое не могло выбраться из полыньи. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

В воскресенье, 30 января, молодой дончанин пришел на помощь собаке, которая зашла на тонкий лед в Кальмиусе и провалилась. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

На берегу водоема сразу собрались жители, которые пытались помочь животному, которое безуспешно барахталось. Здесь же, судя по видео, стояла девушка с поводком – возможно, хозяйка. Люди бросали на лед ветки, но это не помогало.

Тогда один из парней разделся и ломая лед, двинулся к собаке. Добровольный спасатель погрузился в воду по самую голову. Добравшись до животного, сначала вытолкнул его на лед, а потом проделал проход, по которому собака выбралась на берег.

Добровольный спасатель возвращался на берег вслед за собакой. Скриншот видео ЧП Донецк

- Слава Богу, что у нас есть ЛЮДИ, а не только недочеловеки с призывами всех убить и отравить! – прокомментировала поступок дончанина Кристина Кретова.

- Все зависит от человека, а парень молодец! Этот не пройдет мимо чужого горя! - поддержала Вика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке прошел мемориальный митинг в память о враче, погибшем на боевом посту

Константину Ставинскому открыли мемориальную доску (подробнее)