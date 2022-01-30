В Донецке прошел турнир по дзюдо, посвященный Валентину Руслякову. Фото: Минспорта ДНР

На базе манежа Донецкого национального технического университета прошли Республиканские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р. в честь мастера спорта международного класса, участника ХХVII Олимпийских игр Валентина Руслякова.

Торжественную церемонию открыл Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков:

- Валентин Русляков начал свой длинный и трудный путь от обычного мальчика, который пришел в секцию дзюдо к Евгению Подолякину. А уже через 15 лет успешный спортсмен представлял наш край на международной арене: Всемирная универсиада, Олимпийские игры. А его бросок до сих пор входит в список знаменитых бросков дзюдо.

На татами вышло 134 спортсмена из Донецка, Макеевки, Харцызска, Шахтерска, Енакиево, Горловки, Ясиноватой, Старобешево, Нового Света и Марьяновки. Данный турнир проходит уже в пятый раз.

Валентин Русляков впервые в истории донецкого дзюдо принял участие в Чемпионате мира 1993 года в Канаде, первым выполнил норматив мастера спорта международного класса, первым из донецких дзюдоистов получил путевку на Олимпийские Игры в Сиднее в 2000 году.

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