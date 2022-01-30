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Политика30 января 2022 18:08

Большинство командиров ВСУ не верят в успех наступления

Они саботируют мероприятия по боевой подготовке
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Офицеры ВСУ не верят в успех наступательной операции. Фото: Фейсбук

Офицеры ВСУ не верят в успех наступательной операции. Фото: Фейсбук

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что большинство офицеров вооруженных формирований Украины (подразделений оперативно-тактической группировки «Север») не верят в успех наступления и саботируют подготовку к нему.

- По данным нашей агентурной разведки, до 70 процентов офицерского состава вооруженных формирований Украины не верят в успех наступления, в связи с чем мы отмечаем факты саботирования мероприятий боевой подготовки в ряде соединений, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что, несмотря на требования штаба ОТГ «Север» ежедневно проводить занятия с личным составом по наступательной тематике, командование 30-й отдельной механизированной бригады выполняет их формально, представляя лишь фотоотчет.

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