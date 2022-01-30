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Политика30 января 2022 12:03

В Новотроицком обнаружены зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и бронетехника украинской армии

Вооружение находится на территории частных домовладений
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Обнаружена техника ВСУ. Фото: Фейсбук

Обнаружена техника ВСУ. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины вновь нарушили тритий пункт комплекса Допмер и разместили вооружение в населенном пункте. По данным Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили об обнаружении военной техники киевских боевиков в Новотроицком.

- Боевики из 53-й омбр разместили зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», пять боевых машин пехоты, боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, боевую бронированную машину, бронетранспортер МТ-ЛБ на территории частных домовладений в населенном пункте Новотроицкое, - сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Отмечается, что этот факт подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 21 от 29.01.2022 года.

Ранее в НМ ДНР заявили, что отсутствие реакции со стороны международных организаций развязывает руки украинским боевикам и толкает их на новые преступления.

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