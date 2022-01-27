28 января в Донецке в некоторых районах отключат электричество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 28 января, в Донецке часть абонентов Пролетарского района и поселка Александровка обесточат из-за плановых работ на энергосетях. Об этом сегодня сообщили в администрации города Донецка.

- С 9.00 до 16.00 электричество отключат по улице Липецкой, 12-43 в Пролетарском районе. Кроме того, с начала недели регулярно обесточивают улицы Кирова, 166-188а; Ленина, 319-371, 310-368; Школьную, 289-341, 302-350а. 28 января там вновь не будет света с 8.00 до 16.00, - говорится в сообщении Донецкой мэрии.

В Донецке плановые ремонтные работы на электрических сетях проводят регулярно. Цель – не допустить перенапряжения. Перенапряжение в сети – распространённая причина выхода из строя электроприборов.

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