В Донецке открылся музей, посвященный 300-летней истории российской прокуратуры: Что в нем хранится

Глава ДНР Денис Пушилин с интересом рассматривал экспонаты, а Генеральный прокурор Андрей Спивак провел для главы государства небольшую экскурсию по залу славы. Фото: АГ ДНР

В Донецке на днях открыли зал славы органов прокуратуры. Событие приурочили к знаменательной дате - 300-летию российской прокуратуры. Одним из первых посетителей стал Глава ДНР Денис Пушилин, который приехал поздравить работников прокуратуры с праздником. А Генеральный прокурор Республики Андрей Спивак провел для главы государства небольшую экскурсию по залу славы.

Зал славы расположен в одном из холлов здания Генпрокуратуры. Фактически это музей. Идея его создания принадлежит Андрею Спиваку. Еще год назад он поручил пресс-службе надзорного ведомства заняться этим вопросом. Пригласили музейных экспертов. Активную помощь оказали сотрудники художественного музея, подведомственных предприятий Министерства информации. Шла кропотливая работа по поиску архивных документов, фотографий, экспонатов.

В пресс-службе Генпрокуратуры рассказали «Комсомолке», что самым сложным оказалась разработка проекта, концепции. Вначале неясно было, как разбить всю трехсотлетнюю историю на периоды. И выделить самые яркие события, которые нужно отразить. Ведь занимались созданием зала славы не музейные работники. И в условиях войны, когда разорваны отношения с той же Украиной. По понятным причинам не могли себе позволить масштабные, дорогостоящие проекты.

ЭКСПОНАТЫ «ОЖИВАЮТ»

Небольшое помещение музея не может вместить все обилие собранных документов. Выручает техника. При входе в зал включается интерактивная визитка, которая рассказывает о формировании и деятельности органов прокуратуры с петровских времен.

При входе в зал включается интерактивная визитка о формировании и деятельности органов прокуратуры с петровских времен Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Есть мультимедийная панель, где отражены ключевые этапы развития. Аналогично расположены и экспозиции. 1722-1868 годы. Затем губернский период - с 1869 до 1917 года. Советский - до 1970 года. И новое время - вплоть до наших дней.

Еще одна «фишка» - на стендах в части экспонатов и документов применяется технология дополненной реальности. При входе в зал можно отсканировать QR-код для скачивания специального приложения, чтобы загрузить базу данных музея. И при наведении на документы со значками они «оживают».

По дополненной реальности можно увидеть интервью Генерального прокурора ДНР Андрея Спивака. Также на стенде современной истории отражены материалы о гибели малазийского «Боинга», об обстрелах микрорайона Боссе в Донецке, Углегорска и других городов.

При наведении смартфона на экспонаты на стенде они «оживают» Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ЧТО МАНЬЯК ОНОПРИЕНКО НАПИСАЛ СУДЕБНОМУ ЭКСПЕРТУ В ПРОЩАЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

На входе сразу обращаешь внимание на камзол времен Петра Первого. Оказывается, для музея было пошито форменное обмундирование работников прокуратуры разных эпох. Как известно, первым генерал-прокурором стал Павел Ягужинский. Петр Великий ценил в нем честность и неподкупность. Ягужинский дал присягу служить «ни для какой страсти, свойства, дружбы или вражды, но по самой истине». Последней частью клятвы - служить по самой истине - назвали документальный фильм об истории органов прокуратуры ДНР.

Камзол времен Петра Первого Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Кстати, в республиканской прокуратуре и сейчас работают сотрудники, которые в былые годы участвовали в расследовании громких дел по маньякам, убийцам, педофилам. Начальник отдела систематизации законодательства Генпрокуратуры Владислав Седнев участвовал в процессе над маньяком Анатолием Оноприенко, жертвами которого стали 52 человека. В 1999 году Оноприенко приговорили к смертной казни, которую потом заменили на пожизненное заключение. Умер маньяк в 2013 году в Житомирской колонии от сердечного приступа. За два года до смерти он передал Седневу записку, которая теперь хранится в музее. «Человек, ум, знание. Успехов всегда и во всем» - сделал признание Оноприенко.

За два года до смерти маньяк Оноприенко передал работнику прокуратуры Седневу записку: «Человек, ум, знание. Успехов всегда и во всем» Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

На стенде нового периода – информация о процессе над бандой братьев Толстопятовых, орудовавшей в Ростове-на-Дону, и участие в расследовании злодеяний маньяка Андрея Чикатило.

После распада СССР сотрудники прокуратуры Донецкой области принимали участие в процессах над «пологовским маньяком» Сергеем Ткачем, «васильковским маньяком» Юрием Кузенко и константиновским педофилом Юрием Шпаковым, а также во многих других резонансных делах.

Эсерка Анастасия Биценко из села Александровка Бахмутского уезда за убийство бывшего военного министра Виктора Сахарова (в правом нижнем углу) была приговорена к казни, замененной каторгой Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

КУЗНИЦА ПРОКУРОРСКИХ КАДРОВ

Экспозиция нового периода привлекает генеральским кителем с тремя большими звездами на погонах. По военному генерал-полковника, а по прокурорским классным чинам государственного советника юстиции 1-го класса. Он принадлежит легендарному Владимиру Синюкову – бывшему прокурору Донецкой области и первому заместителю Генерального прокурора УССР. Он считался мастером кузницы прокурорских кадров. Сам Владимир Григорьевич называл своими учениками трех генпрокуроров Украины - Александра Медведько, Геннадия Васильева и Виктора Пшонку.

Китель государственного советника юстиции 1-го класса Владимира Синюкова Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Донбасс стал отправной точкой в карьере другой легендарной личности – уже союзного масштаба. Отдельная часть стенда советской эпохи посвящена Роману Руденко – того самого, который был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе в 1945—1946 годах. Проявил выдержку, железную логику и ум, чем заслужено вписал свое имя в историю мировой юстиции. В прокуратуре города Сталино Руденко начал работать в ноябре 1932 года. Был прокурором области с 1937 по 1940 годы. В 1944 году назначен прокурором УССР, а в 1953-м возглавил Генеральную прокуратуру СССР. Занимал должность Генпрокурора до самой смерти в 1981 году, став первым по продолжительности нахождения на посту руководителем прокуратуры России за всю ее 300-летнюю историю.

Генпрокурор СССР и главный обвинитель от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Роман Руденко (в правом верхнем углу) начал работать в прокуратуре Донбасса в 1932 году Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ЗАЛ СЛАВЫ СТАНЕТ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ

- Собираемся сделать отдельный стенд с фотографиями прокуроров нашего края последнего периода – с 1971 года. Идет сбор наград, образцов удостоверений, других экспонатов. В большей степени будет развиваться мультимедийная часть. Ее возможности просто огромны, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе Генпрокуратуры.

В планах - написание сайта. Это будет своего рода электронный музей, где каждый желающий сможет ознакомиться с историей прокуратуры Донбасса.

Типичный стол следователя советской прокуратуры. Все предметы аутентичны Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Сейчас доступность музея ограничена. Посещать его могут только сотрудники прокуратуры, коллеги из смежных ведомств, которые приезжают по работе в Генпрокуратуру.

- Когда придем к определенному наполнению зала славы с учетом периода ДНР, когда реконструируем знаковые события, дополним информацию о серьезных расследованиях, которые вела прокуратура, то сможем приводить небольшие группы на обзорные экскурсии, - сказали о перспективах в Генпрокуратуре.

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