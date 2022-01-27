В Донбассе украинские боевики за сутки предприняли 37 попыток ведения воздушной разведки

Украинские боевики за сутки предприняли 37 попыток ведения воздушной разведки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики за прошедшие сутки предприняли 37 попыток ведения воздушной разведки возле линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- За сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения, - рассказал он.

Раннее Народная милиция сообщала, что ВСУ ведут активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, скрывая стягивание сил и средств к линии фронта.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает сторонам конфликта применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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