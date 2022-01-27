В ЛНР украинские боевики могут нанести главный удар из Светлодарской дуги. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики в случае начала агрессии против ЛНР могут нанести главный удар из района расположения 30-й бригады ВСУ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В ближайшие дни в район расположения 30-й отдельной механизированной бригады ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ, - рассказал Иван Филипоненко.

30 отдельная механизированная бригада ВСУ действует в районе Светлодарской дуги. Раннее Народная милиция сообщала, что ВСУ ведут активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, скрывая стягивание сил и средств к линии фронта.

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