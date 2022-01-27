В ЛНР украинские военные препятствовали работе ОБСЕ в районе двух сел

Несмотря на перемирие, украинская сторона готовится к наступлению. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотников миссии ОБСЕ в районах сел Кряковка и Орехово-Донецкое (Новоайдарский район). Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В районах населенных пунктов Кряковка и Орехово-Донецкое мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники ВСУ, - говорится в сообщении Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает сторонам конфликта применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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