Ян Лещенко: В случае войны в Донбассе ключевой задачей ВСУ, как и в 2014 году, станет окружение Луганска

Ян Лещенко сказал, какие населенные пункты окажутся под ударом ВСУ. Фото: ЛИЦ

Ключевой задачей для Украины в случае наступления на ЛНР, как и в 2014 году, станет полное окружение Луганска. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска и отсечения путей сообщения с тыловыми районами Республики, а также пути сообщения между ДНР и ЛНР в районе Дебальцево, - сказал Лещенко.

Он отметил, что ВСУ не готовы к возможному полномасштабному наступлению по всей линии соприкосновения.

- Учитывая достаточно внушительную протяженность линии боевого соприкосновения, удары будут наноситься таким образом, чтобы отсечь друг от друга основные скопления сил Народной милиции, заблокировав их в городах, фактически начав их осаду, - заявил начальник управления Народной милиции ЛНР.

Под ударом, вероятно, окажутся крупные прифронтовые населенные пункты. Это Первомайск, Золотое, Донецкий, Кировск, Фрунзе и Славяносербск.

Впрочем, по мнению Лещенко, готовящиеся Киевом возможные планы наступления в зоне ответственности ЛНР являются чрезмерно самонадеянными.

- И на такой сценарий, как, впрочем, и на любой другой, Народной милицией предусмотрены контрмеры. В связи с этим я в очередной подтверждаю готовность наших подразделений к отражению агрессии противника и призываю ВСУ отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений, жертвами которых станут не только военнослужащие с обеих сторон, но также и мирные жители Донбасса, – подчеркнул Лещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко: Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную

Оборонное ведомство Республики фиксирует активную военную деятельность украинской армии (подробнее)