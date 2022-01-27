Леонид Песечник: Память о первом Главе ЛНР навсегда останется в сердцах жителей

В центре Луганска установлен бюст первого главы ЛНР Валерия Болотова. Фото: ЛИЦ

Память о первом Главе Луганской Народной Республики Валерии Болотове навсегда останется в сердцах жителей Республики, заявил руководитель Республики Леонид Пасечник.

- Пять лет назад оборвалась жизнь первого руководителя ЛНР, истинного патриота Русского мира, человека, возглавившего народное сопротивление весной 2014 - Валерия Болотова. Память об этом героическом, сильным духом человеке навсегда останется в наших сердцах! - написал он на своей странице в Твиттере.

Во время протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию украинским властям, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.

С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.

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