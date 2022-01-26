Леонид Пасечник: Донбасс будет признателен РФ, если она поможет оружием в случае агрессии Киева

Леонид Пасечник напомнил, что «заокеанские партнеры» в огромных объемах снабжают Украину военной помощью. Фото: АГ ЛНР

Республики Донбасса будут признательны России, если она в случае агрессии Киева окажет помощь поставками отдельных видов вооружений. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее сегодня первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что России следует оказать помощь Республикам в виде поставок отдельных видов вооружений.

- В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам ее окажет – мы будем признательны братской стране, – сказал Пасечник.

Он отметил, что за почти восемь лет войны в Донбассе военные ЛНР и ДНР, усовершенствовав уровень боевой подготовки, научились отражать агрессию противника. Но не стоит забывать, что «заокеанские партнеры» в огромных объемах снабжают «незалежную» военной помощью, в то время как львиная доля техники, стоящей на вооружении армий Луганска и Донецка, – трофейная, полученная в боях с ВСУ в 2014-2015 годах.

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