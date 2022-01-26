На Украине пообещали проиндексировать пенсии жителям Донбасса

Сейчас минимальная пенсия на Украине составляет 1934 гривны, или 5222 рубля. Фото: ГПСУ

В Украине с 1 марта 2022 года пенсии будут проиндексированы на 14%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Увеличатся выплаты и у жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии.

- В этом году мы с 1 марта проиндексируем пенсии для украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. Почти 5 млн 900 тыс. получающих страховые пенсии, назначенных до 2019 года, получат доплаты, в среднем, по 500 грн, - сказал глава украинского Кабмина.

Минимальная же сумма прибавки — 100 гривен, ее получат около половины пенсионеров.

Как отметил Шмыгаль, пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью повысятся на сумму от 700 до 1500 грн.

Также будут увеличены минимальные пенсии для пенсионеров, не имевших страхового стажа. Кроме того, увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия на Украине составляет 1934 гривны (5222 рубля), а в ДНР - 7347 рублей.

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