Средняя зарплата металлургов ДНР выросла почти до 20 тысяч рублей

Объемы производства промышленной продукции увеличиваются. Фото: сайт Главы ДНР

В прошлом году средний размер заработной платы металлургов в Донецкой Народной Республике увеличился почти на 11 процентов и составил около 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Министерство промышленности и торговли ДНР.

- Количество работников, занятых на предприятиях металлургической отрасли, составило 18 196 человек, средняя заработная плата - 19 424 рубля, что выше на 10,8 процента в сравнении с предыдущим годом, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что сейчас в металлургической отрасли трудятся пять с половиной процента от общего числа занятого населения Республики. Что, в свою очередь, влияет на показатели трудоустройства по другим отраслям - так, один металлург обеспечивает занятость 4-7 человек в смежных сферах экономики.

Напомним, за десять месяцев прошлого года объем производства металлургических предприятий в ДНР вырос на 19 процентов. За это время металлурги Республики произвели продукции более чем на 41 миллиард рублей, а отрасль стала загруженной почти наполовину.

Читайте также

Производители Донбасса начнут поставки своей продукции в Крым

На полуострове будут реализовывать до 80% товаров, производимых в ДНР и ЛНР (подробнее)