Металлургическая отрасль ДНР загружена почти наполовину

В прошлом году металлурги Республики произвели продукции более чем на 41 миллиард рублей. Фото: сайт Главы ДНР

За десять месяцев прошлого года объем производства металлургических предприятий в ДНР вырос на 19 процентов. За это время металлурги Республики произвели продукции более чем на 41 миллиард рублей, а отрасль стала загруженной почти наполовину. Об этом сообщили ДАН в Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

- Уровень загрузки производственных мощностей на протяжении 2020-го и десяти месяцев 2021 года вырос на 12,4 процента, достигнув 49 процентов, - рассказали в ведомстве.

При этом там уточнили, что в общем объеме экспортируемой за рубеж продукции на долю металлургов приходится более 82 процентов. Произведенные ими товары направляются в основном в Россию и Луганскую Народную Республику.

Туда идут на продажу отечественный чугун, непрерывнолитая заготовка, катанка, сортовой прокат, проволочно-канатная и кабельно-проводниковая продукция, а также продукты коксохимии.

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