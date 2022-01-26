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Общество26 января 2022 18:10

Погода в Донецке: 27 января будет пасмурно и 6 градусов мороза

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 3 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет пасмурно, временами легкий снег

В Донецке будет пасмурно, временами легкий снег

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

27 января в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурно, местами легкий снег. Температура воздуха утром -8…-9 градусов. Днем -6…-7 градусов. Вечером -8…-9 градусов. Западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 3 м/с.

В это день Православная церковь почитает память преподобной Нины – христианской святой, просветительницы Грузии, почитаемой в лике равноапостольных. В народе дата получила название преподобная Нина, Нинин день. Считалось, если на небе белые облака, то к морозу. Деревья инеем покрылись – к теплу. Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет. Ворона поутру каркает – к метели. Если сильный ветер, то год будет сырым и дождливым. Туман вокруг луны – к снегу.

По прогнозам синоптиков 28 января с утра будет пасмурно, днем ожидается снег, а вечером – снег с дождем. Температура ночью -9…-10 градусов. Днем – около нуля градусов. А вечером +1 градус.

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