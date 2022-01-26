Спасатели ДНР вызволили из снежного плена автомобиль с четырьмя жителями, среди них были двое детей

В зимнее время спасателям часто приходится приходить на помощь водителям застрявшего в снегу транспорта. Фото: МЧС ЛНР

25 января спасатели вызволили из снежного плена автомобиль с четырьмя жителями, среди них были двое детей. Происшествие случилось в поселке Пролетарское Горняцкого района Макеевки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда из Харцызска при помощи автоцистерны отбуксировали легковой автомобиль из снежного заноса на участок автодороги с твердым покрытием. В машине находились четыре человека, из них двое детей.

По информации МЧС сегодня на территории Донецкой Республики и в Донецке заторов нет, на дорогах снежный накат, гололедица.

От государственных и коммунальных предприятий на автомобильных дорогах общего пользования работает 4 единицы техники, 4 человека, в дежурном режиме находится 26 единиц техники, 27 человек. На дорогах населенных пунктов работает 36 единиц техники, 36 человек, в дежурном режиме находится 203 единицы техники, 206 человек.

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