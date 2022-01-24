Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 13:00

В ЛНР спасатели вызволили из снежного плена трех детей

Автомобиль с мальчишками застрял в снегу неподалеку от поселка Новодарьевка
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель машины решил сократить путь и поехал в непогоду по грунтовой дороге. Фото: МЧС ЛНР

Водитель машины решил сократить путь и поехал в непогоду по грунтовой дороге. Фото: МЧС ЛНР

Луганские спасатели эвакуировали из застрявшего в снегу автомобиля трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

В ведомстве рассказали, что на номер «101» города Ровеньков поступил звонок от потерпевшего. Отец троих детей сообщил, что его автомобиль «Kia Sportage» застрял в снегу под поселком Новодарьевка.

Как оказалось, мужчина решил сократить путь и поехал в непогоду по грунтовой дороге. На скольком участке дороги машину занесло, после чего авто уже не смогло двигаться дальше. При этом в машине вместе с водителем находились трое мальчиков - восьми, десяти и тринадцати лет.

- Мальчишкам спасатели помогли перебраться в пожарный автомобиль, после чего доставили по ходу движения к месту жительства. Автовладелец остался дожидаться помощи дорожной службы, - проинформировали в МЧС.

Читайте также

Пожар в Макеевке: Спасатели МЧС ДНР эвакуировали 74 жильца высотки

ЧП произошло в 14-этажном доме в центре города (подробнее)

0