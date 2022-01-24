В ЛНР спасатели вызволили из снежного плена трех детей

Водитель машины решил сократить путь и поехал в непогоду по грунтовой дороге. Фото: МЧС ЛНР

Луганские спасатели эвакуировали из застрявшего в снегу автомобиля трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

В ведомстве рассказали, что на номер «101» города Ровеньков поступил звонок от потерпевшего. Отец троих детей сообщил, что его автомобиль «Kia Sportage» застрял в снегу под поселком Новодарьевка.

Как оказалось, мужчина решил сократить путь и поехал в непогоду по грунтовой дороге. На скольком участке дороги машину занесло, после чего авто уже не смогло двигаться дальше. При этом в машине вместе с водителем находились трое мальчиков - восьми, десяти и тринадцати лет.

- Мальчишкам спасатели помогли перебраться в пожарный автомобиль, после чего доставили по ходу движения к месту жительства. Автовладелец остался дожидаться помощи дорожной службы, - проинформировали в МЧС.

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