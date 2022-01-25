В ДНР официально стартовал Год молодежи

Денис Пушилин открыл Год молодежи в Донецкой Народной Республике. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике официально открыт Год молодежи. Старт дал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Думаю, никому не надо объяснять, почему выбрана такая тематика года. У нас Республика молодая, активная, амбициозная, и логично, что мы делаем ставку именно на молодежь, - говорит Денис Владимирович. - Государству нужна ваша увлеченность, дерзость, энергичность в достижении целей.

Пушилин отметил, что в этом году молодежные организации должны сконцентрировать свою деятельность на патриотическом воспитании, популяризации спорта, привлечении новых людей к участию в общественно-политической жизни.

- Также необходимо выработать меры по созданию условий, чтобы молодые специалисты были заинтересованы трудиться на предприятиях Республики, - обратился к молодежи руководитель государства. - Надо действовать не формально, а подходить к любому делу так, чтобы это было интересно и полезно как для вас, так и для окружающих.

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