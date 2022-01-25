За сутки коронавирус в ДНР выявили у 647 человек

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 3729 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 647 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 24 января проведено 2608 исследований, из них выявлено 626 случаев заболевания COVID-19 (24 %) и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 122 527 жителей. Из этого числа 109 313 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9485 летальных случаев.

Лечение от ковида продолжают 3729 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 42 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 46 человек, не перенесли болезнь семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтер из Питера Артур Закиров: Донецкие дети читали стихи, а я был счастлив, что на мне костюм Деда Мороза и не видно слез

Петербуржец не смог остаться в стороне, наблюдая по телевизору новости из Донбасса и помогает дончанам восьмой год (подробнее)