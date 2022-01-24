В одной из высоток Макеевки произошел крупный пожар, погиб мужчина

От МЧС привлекались 9 сотрудников и 3 единицы техники. Фото: МЧС ДНР

В результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Макеевке погиб мужчина. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 23 января в Червоногвардейском районе города. Огонь вспыхнул на втором этаже девятиэтажки, расположенной на улице Западная.

- Спасатели провели эвакуацию 24 жильцов дома. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1948 года рождения, - рассказали в МЧС.

Отмечается, что огонь уничтожил мебель и личные вещи жильцов на площади в четыре квадратных метра. Для его ликвидации привлекались 9 сотрудников городского пожарно-спасательного отряда и 3 единицы спецтехники.

Всего за прошедшие сутки в Республике были потушены шесть пожаров.

Напомним, 16 января в Донецке также случился крупный пожар, в результате которого сгорели семь квартир многоэтажки и погиб мужчина. Огонь бушевал в доме по улице Панфилова в Киевском районе столицы.

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