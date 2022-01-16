В Донецке пожар уничтожил семь квартир в многоэтажке, погиб мужчина

От МЧС ДНР привлекались 11 единиц техники и 45 сотрудников. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 16 января, ночью загорелась крыша четырехэтажного дома №6 по улице Панфилова в Киевском районе столицы. Пожар уничтожил семь квартир, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Пожару был присвоен повышенный номер вызова (ранг № 2). Горело здание размером 20×42 м, стены кирпичные, перекрытие деревянное, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 375 кв. м, 7 жилых квартир на 4-ом этаже, - говорится в сообщении.

В 05.46 утра пожар был локализован. На месте возгорания обнаружено обгоревшее тело мужчины, его анкетные данные устанавливаются. От МЧС ДНР привлекались 11 единиц техники и 45 сотрудников.

А днем ранее, 15 января, в Пролетарском районе Донецка на улице Щетинина, д. 32, горела квартира на десятом этаже десятиэтажного дома. Спасатели вывели из зоны задымления на свежий воздух 44-летнего мужчину.

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