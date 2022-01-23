ВСУ за неделю десять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР за неделю. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР с 14 по 22 января. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Под обстрелы попали окрестности поселков шахты «Трудовская», Александровка, Верхнеторецкое и села Спартак (донецкое направление), поселка шахты 6/7 (горловское направление), а также сел Веденское, Октябрь и Новоласпа (мариупольское направление), - говорится в сообщении.

Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, по данным Народной милиции, беспилотники миссии ОБСЕ двенадцать раз подверглись «глушению» ВСУ.

Напомним, сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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