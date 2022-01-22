Седьмая годовщина трагедии на Боссе в Донецке: Невозможно забыть тот искореженный снарядами троллейбус с погибшими и ранеными

Украинские войска обстреляли остановку во время часа пик Фото: Александр КОЦ

Произошедшая утром 22 января 2015 года трагедия в Ленинском районе Донецка, на Боссе, останется в памяти жителей Донбасса навсегда. Тогда украинские войска открыли огонь по городу – снаряды попали в остановку «Донецкгормаш». Это был час пик. Там находились десятки людей – одни ждали свой транспорт, другие уже были в троллейбусе, мимо проезжали машины. В результате обстрела погибли восемь человек, 26 получили ранения.

С того страшного дня прошло семь лет. И каждый год дончане собираются у мемориала «Памяти погибшим 22.01.2015», установленного в первую годовщину.

Украинские войска обстреляли остановку во время часа пик Фото: Александр КОЦ

- В душе каждого жителя Донбасса это очень серьезная рана, - говорит на траурном митинге Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. - Потому что каждый себя представляет на месте простых людей, которые ехали в то морозное утро по своим делам, и очень легко воспроизвести ту картину, когда в последний раз закрываются двери – и двери не откроются никогда. Уже семь лет прошло после трагического события, но невозможно забыть тот искореженный снарядами троллейбус с погибшими и ранеными.

Денис Владимирович отметил, что это та кровавая дата, которая еще дальше оттолкнула Донбасс и, наверное, уже навсегда от преступной Украины

- С обстрелом Боссе Киев утратил шансы на примирение, - подчеркивает руководитель государства. - За годы войны Украина совершила множество преступлений, но есть среди них отличающиеся особым цинизмом. Обстрел Боссе – это акт терроризма. Трагедия, которая увеличила пропасть между нами и преступной Украиной. В тот день огромное горе вошло в сердце каждого жителя Донбасса. Это наша общая трагедия и боль.

Когда все слова были сказаны, у мемориала прошла панихида. Погибших в этой страшной трагедии почтили минутой молчания. Прошло возложение цветов, которое длилось около часа.

Украинские войска обстреляли остановку во время часа пик Фото: Александр КОЦ

«Я ВЫЖИЛ ВОПРЕКИ»

Донецкий врач Владислав Ткаченко стал очевидцем трагедии на Боссе. Он возвращался с работы с коллегой. Девушка погибла в троллейбусе.

- Она возвращалась с дежурства и села в этот троллейбус, через секунду после того, как попрощалась со мной и улыбалась мне, - вспоминает со слезами на глазах доктор. - Я прочувствовал, как под нами, под нашими телами, таял снег. Я помню, как выглядел тот троллейбус, и как звонил мобильный телефон в куртке у водителя, а мы не могли снять трубку, потому что пока не приедут следователи, не пройдет процедура, этого делать нельзя. Этот телефон звонил и бил по нервам. И вот этот развороченный фасад дома, разбитые витрины магазинов, в которых я практически каждое утро перед суточных дежурством себе что-то покупаю. Это как осколок в сердце. Но у меня осколок был моральный, а людей убили осколки реальные. Мы просто хотели быть свободными, а нас за это просто убивают. Запомните, минами не забивают гвозди и не пекут хлеб – минами только убивают. И нас убивают, кого морально, а кого физически.

Владислав Ткаченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это обстрел изменил жизнь Владислава. Он рассказывает «Комсомолке», что после того дня он перестал относиться к жизни через призму веселости.

- Этот обстрел украл у меня ощущение беззаботности, но подарил мне ощущение веселого бесстрашия, - говорит он. - Чему быть, того не миновать. Мы живем ради своих родных и близких. Если суждено умереть, значит, ты умрешь. Если тебе суждено жить, ты будешь жить дальше. И бояться каждый день не стоит. Страх притупляет человека.

Дончанка Лилия Никон находилась в том троллейбусе. Она получила серьезную травму левой ноги, которая привела к ампутации.

- Подъезжая к остановке, прозвучал взрыв. Первым что было, это оглушение, потом на несколько минут потеряла зрение. Придя немножко в себя, я сразу не ощутила, что у меня травма ноги. Для меня было важно, чтобы мой сын, на тот момент ему было одиннадцать месяцев, остался в порядке, - рассказывает Лилия. - Когда попыталась встать, у меня это не получилось, пришлось звать на помощь. Подошел молодой человек с женщиной, она взяла моего ребенка на руки, а парень – меня, и они вынесли нас из троллейбуса. Рядом стояла легковая машина, и водитель согласился отвезти нас в санпропускник. Когда сели в автомобиль прозвучали еще два взрыва, но к счастью, все обошлось.

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