Погода в Донецке: 23 января будет слабый снег и 2 градуса мороза

В Донецке выпадет снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

23 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается легкий снег, местами метель. Температура воздуха утром -5…-6 градусов. Днем -2…-3 градуса. Вечером -3…-5 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 14 м/с.

В это день Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского (335-394) философа и христианского богослова. В народе дата получила название Григорий-летоуказатель. В старину по этому дню судили, каким будет лето. Если иней на скирдах и стогах, то дождливым и холодным. Ясная погода – жарким. Сухой снег идет – засушливым, мокрый – дождливым. Ветер с юга – к частым грозам. Иней на весь день «остается» к ненастному лету. Также считалось, если безоблачное и ясное небо, то к ранней весне.

По прогнозам синоптиков 24 января в ночное время ожидается снегопад, днем - легкий снег. Температура ночью -3…-5 градусов. Днем -2…-3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР перерегистрируют жителей, имеющих льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

В Республике вводится персонифицированный учет льготников (подробнее)