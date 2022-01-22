В ДНР перерегистрируют жителей, имеющих льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

Льготники должны каждый год подтверждать свои права на скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В ДНР после очередного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) решили перерегистрировать жителей, которые имеют льготы по оплате ЖКУ. С 1 января 2022 года в Республике вводится новый персонифицированный учет этой категории населения. Заниматься учетом и выдавать справки будут местные управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). В скором времени эти учреждения ожидает большой наплыв посетителей.

Отправной точкой стало постановление Президиума Правительства ДНР от 13 января 2022 г. № 2-1 «Об урегулировании вопросов предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, их учета и возмещения». А уже 19 января в Министерстве труда и соцполитики Республики прошло совещание по выполнению этого документа. В нем участвовали руководители и специалисты местных управлений соцзащиты населения.

В частности, обсуждался механизм персонифицированного учета жителей, имеющих право на льготы, а также механизм предоставления льгот по оплате содержания многоквартирных жилых домов, газоснабжения, электроснабжения, централизованного отопления, централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, вывоза твердых бытовых отходов.

КАКИЕ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Льготникам предстоит запастись терпением и начать собирать документы для постановки на учет в собесах и получения заветной справки, которую потом следует предоставить в организации, оказывающие услуги. В постановлении Президиума Правительства ДНР подробно расписана вся процедура.

В УТСЗН учитывают льготников со дня предоставления ими следующих документов:

- заявления установленной формы;

- копии документа, подтверждающего право на льготу по оплате ЖКУ, с предъявлением оригинала;

- копий документов, удостоверяющих личность льготника и членов его семьи, которые имеют право на льготы (паспорт, временное удостоверение личности гражданина ДНР, адресная справка, удостоверение на постоянное проживание на территории Республики, вид на жительство), с предъявлением оригинала;

- копии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКН) или справки о присвоении идентификационного номера (ИНН) льготника и членов его семьи, которые имеют право на льготы, с предъявлением оригиналов;

- справки о составе семьи или о зарегистрированных в жилом помещении (доме) лицах по форме, утвержденной Минтруда и соцполитики, или адресной справки подразделения Миграционной службы МВД (дата выдачи этих справок не ранее 10 дней до дня обращения);

- копии свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет (с предъявлением оригинала), при необходимости;

- справки, подтверждающей обучение по очной форме в вузе, для детей в возрасте до 23 лет, при необходимости.

СПРАВКУ ВЫДАДУТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ

После этого УТСЗН в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения рассматривает документы и принимает решение о выдаче справки, подтверждающей право на льготу по оплате ЖКУ. В случае если льготник не предоставил полный пакет документов, то принимается решение об отказе в выдаче справки.

На льготника формируется личное дело, к которому приобщают предоставленные документы, а также информационную справку о подтверждении права на льготы.

Снять с учета льготника можно в случае:

- зачисления его в стационарное учреждение социального обслуживания;

- лишения свободы по приговору суда;

- смерти;

- прекращения срока действия документа, подтверждающего право на льготу;

- изменения места регистрации за пределами административно- территориальной единицы;

- письменного обращения льготника о снятии с учета;

- не подтверждения права на льготу на новый период (с 1 января следующего года).

В случае смены места регистрации льготника за пределами соответствующей административно-территориальной единицы, УТСЗН снимает его с учета и выдает справку о снятии с учета.

УТСЗН может проверить подлинность предоставленных льготником документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений - через официальные запросы в органы исполнительной власти ДНР и организации всех форм собственности. Также могут воспользоваться информацией баз данных УТСЗН или территориальных органов Пенсионного фонда ДНР.

Льготник обязан в случае изменения состава семьи предоставить в УТСЗН соответствующую справку в течение 10 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Также в случае изменения места регистрации в течение 10 календарных дней обратиться в УТСЗН по предыдущему месту регистрации с заявлением о снятии с учета.

В ПОХОД ПО КОММУНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

После получения в УТСЗН справки о праве на льготы житель должен посетить все организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги. И в каждой тоже предъявить пакет документов:

- заявление;

- копию справки УТСЗН;

- копию документа, подтверждающего право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- копию документа, удостоверяющего личность льготника.

Исполнители услуг предоставляют льготу с даты, указанной в справке УТСЗН. При совместном проживании в жилом помещении льготников и лиц, не пользующихся льготой, последние оплачивают услуги в полном объеме.

КАЖДЫЙ ГОД НУЖНО ПОДТВЕРЖАТЬ СВОИ ПРАВА

Но на этом хождения льготников по инстанциям не заканчиваются. Жители, уже состоящие на учете УТСЗН, должны с 1 августа по 31 декабря подтверждать право на льготы - уже на следующий год. И снова нести в собес документы. А именно:

- документ, подтверждающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- документы, удостоверяющие личность льготника и членов его семьи, которые имеют право на льготы;

- справку о составе семьи или о зарегистрированных в жилом помещении лицах (дата выдачи справки не ранее 10 дней до дня обращения).

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